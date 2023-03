. Le ultime uscite, dopo l’orribile primo mese dopo la sosta Mondiali, avevano ridato certezze alla squadra rossonera. Il nuovo modulo utilizzato da Stefano Pioli, la difesa a 3, la scoperta di Malick Thiaw. Il reparto difensivo – complice anche il recente rientro tra i pali di Mike Maignan – sembrava aver ritrovato la solidità mostrata nel rush finale della scorsa stagione – 4 clean sheet consecutivi tra campionato e Champions - una solidità decisiva per la conquista del 19° Scudetto. Ma se il match di ieri ha cominciato a minare questa prima sicurezza,. E se il portiere francese tocca quasi lo stesso numero di palloni toccati da tutte le punte messe insieme – 61 contro 70 – il problema è reale.. Le squalifica di Leao e l’infortunio di Brahim Diaz non hanno permesso a Pioli di averli a disposizione per l’incontro dell’Artemio Franchi ed ecco che, come d’incanto,Specialmente il portoghese – vero e forse unico fuoriclasse della squadra – è capace di determinare, anche nelle serate più buie, con una giocata, un’invenzione dal nulla.. Le soluzioni alternative non sono riuscite ad incidere come avrebbero dovuto. Rebic è un giocatore irriconoscibile rispetto alle scorse annate, Origi – piccoli sprazzi di classe a parte – non ha mai illuminato con i colpi che, da un giocatore del suo talento, ci si aspettava., lungo tutto il corso della stagione,. Titolare inamovibile, numero 9 per eccellenza nello scacchiere di Pioli,. Lazetic è stato mandato in prestito in Austria a farsi le ossa,da lunghissimo infortunio al ginocchio. Per quanto la carriera, la classe e l’infinito talento non manchino allo svedese,E se il francese sembra essere proiettato verso un rinnovo contrattuale – con adeguamento sull’ingaggio – ecco che il futuro di Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere.. Gianluca Scamacca – vecchio pallino di Maldini – può essere un’idea interessante, una scelta da valutare, un investimento su cui puntare. Le opzioni sono varie, l’estate sarà lunga.