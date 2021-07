"Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane". Così Paolo Maldini, a margine della presentazione del calendario di Serie A 2021/22, aveva lasciato la porta aperta all'acquisto di un'altra punta oltre a Olivier Giroud, atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma. E quell'attaccante giovane risponde sempre più a Kaio Jorge. Il classe 2002 è ritenuto il profilo più convincente dai rossoneri, che sono al lavoro per portarlo in Italia, in tempi breve.



SUBITO A MILANO - Kaio Jorge può arrivare gratis a gennaio, poiché il suo contratto con il Santos scade a dicembre, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com Maldini e Massara sono al lavoro per portare il 19enne subito a Milanello. La richiesta del club brasiliano per liberarlo immediatamente è di 10 milioni di euro, ma il Milan sta comunque valutando di anticipare il suo arrivo e non attendere, nonostante abbia già staccato Juventus e Napoli nella corsa al giocatore. Fitti contatti, il Milan prova a prendere subito anche il terzo attaccante.