. Dopo che i tentennamenti dell'Inter - che aveva da tempo un'intesa economica col calciatore - si sono convertiti in una tattica sempre più defilata e attendista (figlia di valutazioni sia tecniche che economiche), il club rossonero ha deciso di accelerare improvvisamente per il centrocampista classe 2000 del Brescia e della Nazionale.negli ultimi giorni e hanno inserito a pieno titolo il Milan nella corsa al gioiello lodigiano.- Esattamente come nel caso dell'Inter,, ma Maldini e Massara stanno lavorando in queste ore per cercare di colmare la distanza., secondo quanto appreso da calciomercato.com, con un. E proprio su questo aspetto si gioca la fase decisiva della partita, con- Le parti sono al lavoro, i contatti proseguono, col Milan che ha deciso di sfidare ufficialmente l'Inter per Tonali., nonostante l'indicazione di Conte alla società di concentrarsi principalmente su profili più esperti (Vidal), ma per finanziare un colpo dispendioso come Tonaliattraverso qualche cessione illustre, con tutti gli indizi che conducono a Skriniar e Brozovic.