nella trattativa legata al rinnovo del suo contratto., contribuendo così ai successi della squadra, alla crescita tecnica e di personalità dei suoi compagni, al rafforzamento della convinzione e della fiducia di un gruppo, che si abbevera alla fonte della sua classe e della sua forza, come carovaniere del deserto dopo una lunga traversata. Molti potrebbero sorridere al pensiero che il Milan si affidi ancora a un quasi quarantenne, ma, 10 milioni di euro lordi di ingaggio al Chelsea.Appena chiusa la questione legata al rinnovo di Ibra, gli appassionati milanisti apriranno il cassetto,, ma le parti rimangono le stesse. Da una parte il Milan, dall’altra l’entorurage di. L’ostacolo più difficile , più arduo da superare riguarda la, non l’ingaggio del giovane portiere o la lunghezza del contratto. A Gigio andranno circa sette milioni, sulla linea dei grandi fuoriclasse giovani del calcio internazionale. E’ la cifra giusta per un top player, dalle infinite prospettive, dalla classe cristallina, dalla già forte personalità. Insomma un Campione nella più alta accezione del termine. Il Milan vorrebbe estendere il contratto fino al 2025, per garantirsi le prodezze del portiere ancora molto a lungo.. I dirigenti del Milan vorrebbero che non venisse inserita la clausola o portarla almeno a, ancora pochi visto il valore del ragazzo campano.Parallelamente al nodo rinnovi, che vedrà protagonista anche, i dirigenti rossoneri devono rafforzare la squadra nel ruolo di difensore di fascia destra, in quello che riguarda il vicesulla sinistra, un centrocampista, obiettivo dichiarato. Infine importante trovare un giocatore che possa colmare la lacuna tecnica lasciata nella rosa, dopo l’addio di Bonaventura. Sul piano della qualità, non certo della esperienza e della personalità, vista i suoi 21 anni, sarebbe stato individuato il talento del Real Madrid,. Potrebbe essere però solo il punto di partenza, perché poi, da metà settembre, potrebbe affiorare nel mare del mercato, qualche interessante opportunità. Spetterà allora ai Capitani Achab della nave rossonera pescare altri pesci per l’acquario milanista, l'acquario dello squalo Ibra!