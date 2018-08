Il Milan è arrivato in serata a Napoli, dove allogerrà all'Hotel Palazzo Caracciolo. Intanto i tifosi della squadra guidata da Carlo Ancelotti hanno provocato l'ex Gonzalo Higuain con uno striscione: "Cambi più maglie che mutande". Un messaggio non proprio d'amore dei tifosi partenopei nei confronti dell'ex Juve e Napoli, arrivato in estate al Milan con Mattia Caldara in cambio di Leonardo Bonucci.