Countdown. Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere una decisione sul proprio futuro. Dopo aver annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, si sta dedicando a delle attività imprenditoriali ma nella sua testa c'è sempre il calcio giocato. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante svedese (classe 1981) chiede un anno e mezzo di contratto fino a giugno 2021 con un ingaggio totale da 10 milioni di euro netti. Una cifra inferiore rispetto alle ricchissime offerte che gli sono arrivate dalla Cina, destinazione sgradita. In Italia il Milan gli offre 6 milioni più bonus ed è in pole position davanti al Bologna pronto a garantirgliene 8 milioni, col Napoli più dietro in seconda fila.



GUIDA - Ibra in rossonero sarebbe il leader d'esperienza. Infatti il Milan è la squadra che ha schierato la formazione titolare più giovane della Serie A con un'età media di 24 anni e 242 giorni. Nei cinque principali campionati europei possono vantare una squadra ancora più verde soltanto i francesi di Nizza e Lille.