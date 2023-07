Tra qualche giorno nel pianeta Milan atterrerà Capitan America. Niente maschera e scudo, dategli un pallone tra i piedi e la maglia rossonera. Al resto penserà lui. Per mettergli addosso l'etichetta di supereroe è ancora presto, mavuole riscattare l'ultima stagione negativa e per farlo ha scelto l'Italia e il Milan.- Per il giocatore è pronto un contratto di quattro anni durante i quali dovrà tornare ai livelli di quel talento del Borussia Dortmund che con le sue giocate aveva convinto il Chelsea a spendere più di 60 milioni di euro per bloccarlo nel gennaio 2019 e poi portarlo in Inghilterra l'estate successiva. Difetti? Non è un grande bomber, ma quando è in giornata trova sempre l'imbucata giusta per mettere il compagno davanti alla porta.- Il primo top club a credere nel ragazzo - allora bambino - era stato il Barcellona, che nel 2008 l'aveva fatto andare in Spagna per un provino.. Era il periodo durante il quale il Barça era nell'occhio del ciclone per il tessramento di giocatori minorenni, la Fifa minacciava multe e blocchi del mercato così il club decise di non rischiare lasciando andare Pulisic.- Pescato in un club locale della Pennsylvania, otto anni dopo sta per firmare con il Milan.. Durante il Mondiale in Qatar è diventato il secondo giocatore ad aver contribuito a tre reti (un gol e due assist) per gli Stati Uniti in una singola edizione del torneo dopo Donovan nel 2010. Nel 4-2-3-1 di Pioli dovrebbe giocare al centro della trequarti ma può essere schierato anche largo a destra: Capitan America è pronto ad atterrare in Italia, Pulisic ha scelto il Milan per rilanciarsi.