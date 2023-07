Il Milan e il Chelsea hanno raggiunto l'accordo per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic per una cifra che, bonus compresi, raggiunge i 20 milioni di euro. Rimane da preparare la documentazione relativa al trasferimento, i cui dettagli però sono stati tutti stabiliti. Pioli si prepara ad accogliere un altro giocatore di fantasia dopo Luka Romero.



L'OPERAZIONE - Detto del costo dell'operazione, è da sottolineare il peso che ha avuto la volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan, dato che un'offerta superiore da parte dell'Olympique Lione è stata respinta pochi giorni fa. Pulisic ha passaporto croato, dunque il suo arrivo imminente non toglie al Milan la possibilità di continuare nella trattativa per Samuel Chukwueze con il Villarreal, o comunque di far arrivare un altro extracomunitario. Per l'ex Borussia Dortmund pronto un contratto di 4 anni, con la speranza di completare l'iter burocratico cui seguiranno visite e firma in tempo per l'inizio del ritiro a Milanello lunedì 10 luglio.



RISCATTO - Solo un gol e due assist per Pulisic in una stagione travagliata, la scorsa, come per tutto il Chelsea; un Mondiale positivo con la Nazionale americana in Qatar, girone superato dietro l'Inghilterra ed eliminazione agli ottavi di finale contro l'Olanda. Adesso il Milan, che tratta anche per il suo connazionale Musah e si affida a Captain America per aiutare il nuovo numero 10 Rafa Leao in un reparto offensivo più votato al dribbling che mai.