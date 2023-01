Chi ha la bontà e la pazienza di seguirmi sa che, vero artefice di una straordinaria e inaspettata impresa. Talmente inaspettata che, prima che la serie A partisse, nessuno (non io) o quasi aveva previsto né questo dominio, né una tale bellezza di gioco. Invece,Tuttavia non è detto che le prime partite dell’anno che verrà non possano riservare qualche sorpresa. Prima di tutto perché il Napoli è atteso da due scontri diretti (mercoledì 4 gennaio l’a San Siro, venerdì 13 gennaio laal Maradona) e, in secondo luogo, perché le due gare sono collocate subito dopo la lunga e inusuale pausa per il Mondiale.Devo ammettere che sospettavo grandi sorprese alla ripresa delle attività nazionali.(tutti quelli che hanno ripreso prima di noi, tranne la Germania),. Se tanto mi dà tanto, dunque, poco o nulla dovrebbe cambiare fino a metà gennaio quando il Napoli avrà affrontato anche la Juve.Si comincia forte con l’Inter che, pur stando a undici punti, vorrebbe ridurre la distanza a otto. Il successo interista ovviamente non è impossibile, ma io. Intanto perché ha la tranquillità di un vantaggio abissale. Poi, perché Spalletti, ben lungi dallo stravolgere la squadra, riprenderà il filo del gioco che tanto lontano l’ha portato., ma solo se i preparatori avranno lavorato in modo da appesantire la squadra e le gambe fossero imballate. Un errore che non commetteranno.Ma ammettiamo pure che il Napoli non vinca o, addirittura, perda con l’Inter.O, piuttosto queste due trasferte non nascondano trappole che, proprio al culmine di una sosta anche deleteria (mi riferisco alle vicende giudiziarie della Juve), si potrebbero materializzare?. Siccome in campionato ha sempre vinto, tranne per l’inopinato pareggio interno con il Lecce (quando cambiò sia il sistema di gioco, sia sei uomini), vuole continuare la striscia positiva per accentuare il dominio e avvicinare nel più breve tempo possibile la quota scudetto.Lo stesso discorso fatto per l’Inter vale anche per la Juventus che il Napoli incontrerà in casa il 13 gennaio, dopo la trasferta di Genova (per gli azzurri) e l’impegno interno con l’Udinese (per i bianconeri). In tutta sincerità, nonostante sia risalita al terzo posto in forza di sei successi consecutivi,. Perché per immaginarlo bisognerebbe anche prevedere il tracollo del Napoli che io non percepisco nemmeno a livello di viscere (gli aruspici facevano così).Quanto al, cioè la squadra più vicina al Napoli in classifica, dopo la Salernitana (4 gennaio), incrocerà laa San Siro (8 gennaio), quindi avrà due trasferte difficili:(14 gennaio) e soprattutto Roma, con la(24 gennaio) quando il Napoli avrà il derby con la Salernitana.Insomma,. Lo ribadisco: N. Ha troppo vantaggio per perdere certezze e cominciare ad avere paura proprio adesso.@gia_pad