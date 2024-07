Il Milan cerca il sostituto di Sportiello: offerto Karius

AFP via Getty Images

Un brutto infortunio, che cambia il mercato. Moncada e Furlani non avevano l'intenzione di portare in rossonero un nuovo portiere, ma il ko di Marco Sportiello li obbliga a modificare i piani. L'ex portiere dell'Atalanta, mentre era in hotel con la squadra a New York,Ancora non è chiaro se sia necessario o meno un intervento chirurgico,- Per questo motivoChe non può essere Lorenzo, classe 2005, ( ECCO CHI E' ), titolare contro il Manchester City e domani nel test amichevole contro il Real Madrid, un profilo troppo giovane per attendere con tranquillità il rientro di Sportiello., il cui cartellino costa intorno ai tre milioni, ma nessuna decisione è stata presa.

Non a caso, nelle ultime ore, a Ibrahimovic sono stati proposti diversi numeri uno, tra i qual, svincolato dopo l'esperienza con la Roma, eNell'ultimo anno e mezzo col Newcastle l'ex portiere del Liverpool e compagno di Diletta Leotta, hala prima in finale di Carabao Cup contro il Manchester United. L'altra, invece, contro l'Arsenal nella passata Premier League: in totale, nelle due gare, sei goal subiti.- La scelta del Milan potrebbe essere influenzata dal fattore lista. Un portiere italiano potrebbe infatti avere le priorità, per un discorso di liste.. Tra gli Under 22 possono essere inseriti Musah e Jimenez mentre solo 17 giocatori vanno sulla lista over 22: considerando gli arrivi di Pavlovic, Emerson e di un nuovo mediano sono Adli, Saelemaekers, Origi e Ballo-Toure. In caso di cessione di Thiaw o Bennacer allora rientrerebbe Alexis, lodato chiaramente da Fonseca dopo l’amichevole con il Manchester City.