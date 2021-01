Dopo l'arrivo ufficiale di Meité dal Torino, l'imminente firma dello svincolato Mandzukic e l'intesa sempre più vicina per il difensore del Chelsea Tomori, il club rossoneroLa recente positività al Covid dell'ex Real Madrid e le prestazioni non esaltanti in quella posizione di Dalot hanno indotto Maldini e Massara a fare delle valutazioni e- Secondo quanto appreso da calciomercato.com,a privarsi di un giocatore che non sta trovando spazio (198 minuti complessivi in campionato e 147 in Champions League) nonostante l'investimento da 18 milioni di euro dell'estate 2019. Un calciatore più volte accostato ai club italiani negli ultimi mesi, dall'Inter passando per il Napoli, alla ricerca die considerando il potenziale tuttora inespresso del ragazzo che, dopo le ottime stagioni disputate col Betis Siviglia, non ha saputo ripetersi in un contesto più competitivo. Ma che resta pur sempre un classe '96.- le elezioni presidenziali del 24 gennaio sono slittate a causa della pandemia -, la formula prospettata dal Milan nei giorni scorsi. La valutazione di Firpo si aggira attualmente sui 20 milioni di euro, ma a 15-16 il calciatore può ricevere il via libera. Una pista che non decolla per il momento, ma che testimonia comunque la volontà del club rossonero di provare a cogliere un'opportunità anche per un vice Hernandez. Il mercato di Maldini e Massara non è ancora finito.