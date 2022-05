Il mese di aprile è stato ricco di colpi di scena e lo abbiamo vissuto insieme attraverso i nostri sondaggi, dalla vittoria dell'Inter a Torino, lo scorso 4 aprile, alla sconfitta dei nerazzurri nel recupero contro il Bologna, passando per il netto successo della squadra di Inzaghi sul Milan, nel derby.La domenica di campionato ha replicato il testa a testa in maniera quasi speculare: entrambe le squadre hanno vinto di misura.Questo, in sintesi, l’andamento delle opinioni dei lettori dinei sondaggi nelle ultime settimane.Sondaggio del(dopo la vittoria dell'Inter a Torino, contro la Juve)Inter 40,8 %Milan 30,8 %Napoli 28,4 %Sondaggio del(dopo il pesante successo dell'Inter nel derby di Coppa Italia)Inter 57,9 %Milan 42,1 %Sondaggio del(dopo vittoria del Milan allo scadere contro la Lazio, all'Olimpico)Milan 50,2 %Inter 49,8 %Sondaggio del(dopo la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna)Milan 57,5 %Inter 42,5 %