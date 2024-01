Il Milan ci prova fino in fondo per Buongiorno: tra le alternative rispunta Kiwior

Non è un segreto che al, e non solo al Milan, piaccia Alessandrodel; eppure il numero uno granata Cairo prima ha sparato altissimo, con una valutazione complessiva di, anche con l'inserimento di una contropartita come l'attaccante Lorenzoin prestito al Monza ad abbassare la parte cash, poi ribadendo che il forte difensore centrale, vicino all'Atalanta, non è in vendita. Adesso il Diavolo deve valutare bene il da farsi nel reparto arretrato, che necessita ancora di un ritocco come ammesso anche pubblicamente dal tecnico Stefano Pioli.Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, comunque, da Milanoper convincere il Torino a rivedere la propria posizione,. Tentar non nuoce, e poi, in caso di nuova risposta negativa, verranno vagliate le alternative e verrà programmato con ogni probabilità un nuovo assalto tra qualche mese.Restano in piedi le due candidature francesi che andrebbero a rimpolpare non solo la terza linea rossonera, ma anche la colonia d'Oltralpe nella rosa: Liliandel Brest, per il quale il sorprendente club di Ligue 1 chiede 10-12 milioni (ne balla una manciata tra domanda e offerta, ma un affondo può risolvere la questione), e Tanguydel Siviglia, prelevabile in prestito, più giovane ma anche meno collaudato ad alti livelli nonostante sia cresciuto nel PSG e passato per il Bayern Monaco prima dell'approdo in Andalusia.I radar di mercato milanisti hanno rilevato movimento anche attorno all'ex centrale dello Spezia Jakub: il polacco, che l'Arsenal è molto reticente a far partire anche a causa dell'impegno in Coppa d'Asia di Tomiyasu con il Giappone, potrebbe arrivare a Milano