Milan, c'è la fila per Pellegrino: ecco tutti i club interessati, il club deve decidere

Daniele Longo

Marco Pellegrino è tornato a disposizione di Stefano Pioli e sarà convocato per la sfida di sabato sera alla Dacia Arena contro l’Udinese. Una notizia positiva perchè con l’argentino aumentano le possibilità di scelta in un reparto, quello difensivo del Milan, falcidiato dai tanti infortuni. L’ex Platense però ora è dietro nelle gerarchie del tecnico rossonero tanto che la dirigenza sta valutando la possibilità di cederlo in prestito in questa sessione invernale di mercato per concedergli la possibilità di trovare spazio e un minutaggio certamente superiore rispetto a quello che può garantirgli Stefano Pioli.



LE RICHIESTE - Le proposte per Marco Pellegrino non mancano: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Leuven, Werder Brema, Cadice e Almeria sono pronte ad accoglierlo in prestito fino al termine della stagione. Contatti in corso per una decisione che verrà presa a stretto giro di posta.



COSTI - Pellegrino è arrivato al Milan la scorsa estate dal Platense per 3 milioni più bonus. Mancini era anche intenzionato a convocarlo nella nazionale italiana prima del suo addio per l’Arabia Saudita. Ora Marco è stato, di recente, convocato da Scaloni per l’Argentina, un segnale di fiducia per il futuro. La stessa che ripone il Milan in un investimento in prospettiva.