Il suo talento lo porterà a fare un salto avanti nella sua giovanissima carriera. Lo hanno paragonato a Pirlo perché lo ricorda nel look e nella posizione in campo, lì davanti alla difesa in una linea a 3. Non ha il suo lancio millimetrico o la fantasia ma ha un passo, una resistenza fisica e una capacità di recupero del pallone forse anche superiori.A tutti i club che hanno bussato alla porta del Brescia è arrivata la stessa risposta da parte di Cellino:. Un prezzoche, da diverso tempo, è al lavoro sui fianchi del club lombardo per provare a far abbassare la valutazione. Nelle idee di Paratici andrebbe a prendere il posto in rosa di Khedira,Un progetto intrigante già illustrato al ragazzo e al suo entourage. I bianconeri sono in pole ma non hanno ancora chiuso e questo lascia ancora margine di manovra per le altre pretendenti.- Corsa a due, dunque, per Tonali? No,. Ci sono stati già dei contatti esplorativi sia con il Brescia che con l'agente del giocatore.. E il gradimento è corrisposto totalmente. Tonali tifa Milan sin da bambino, in camera aveva il poster di Gattuso. Certo, non basta per chiudere una trattativa ma il Diavolo adesso ci sta provando concretamente.