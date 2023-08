. Il, che a Bologna era atteso da un esordio trabocchetto, non solo vince netto (2-0), ma segna con Giroud e Pulisic in poco più di venti minuti, sciorinando. Se, come detto nella Sveglia di lunedì , Fiorentina e, soprattutto, Juventus avevano impressionato,, almeno fino a quando la condizione lo ha sostenuto in una serata torrida e contro un Bologna vivo fino al 94’. Detto che(assist di Reijnders) e(assist di Giroud) hanno segnato,, pur senza brillare, ha colpito un palo dopo straordinaria azione personale (89’). Ma quel che ha colpito di più è ladi una squadra con tre esordienti assoluti (Loftus Cheek, Reijnders e Pulisic) e un sistema di gioco (4-3-3) modellato sulle caratteristiche dei nuovi arrivati. Hanno brillato tutti, ma, la capacità di puntare l’uomo, la rapidità negli scambi e il tiro in porta.Quel che, almeno dalla sua parte, è. Qualche volta ha lasciatoad uno contro due (Ferguson-Likogiannis) che hanno creato grattacapi alla difesa e anche a. Il quale, dopo appena 20 secondi, sarebbe stato battuto da un tiro da fuori dise lanon lo avesse rimpiazzato nella respiinta provvidenziale. Cosa sarebbe potuto accadere con il Bologna subito in vantaggio, non è dato sapere, fatto sta che il Milan, ben lungi dallo spaventarsi, ha cominciato a produrre il suo, con la squadra che si muoveva in maniera sincronica e avanzando con buona compattezza. Merito dimesso a disposizione dal club. Anch’io, tra gli altri, ho dubitato sul tempo a disposizione per assemblare un centrocampo a tre quasi comopletamente rinnovato (Krunic ha fatto il centrale) e per inserire Pulisic in attacco. Ovviamente le classe dello statunitense ha facilitato l’integrazione, ma quando si cambia così tanto, e con un inizio di serie A, come ha il MIlan, il rischio di ritrovarsi in difficoltà esisteva ed esisterà ancora.Il Milan ha concesso qualcosa nel finale di primo tempo (tre potenziali occasioni-gol) e per una ventina di minuti nel secondo tempo. Ciò è accaduto sia perché Thiago Motta ha inserito(in ritardo di preparazione) schierandolo di punta a destra, N’doye a sinistra e Zirkzee a innescare entrambi, sia perché(nel primo tempo era successo un paio di volte). Fondamentale, in questa fase,abile nel respingere un tiro a colpo sicuro di Aebischer che avrebbe potuto riaprire la partita.Pur non avendo, almeno secondo me, la vocazione al controllo, nonostante la profondità del palleggio, il Milan ha rallentato, si è anche un po’ allungato e ha sperato nelle virtù velocistiche di Leao. Ma a venti minuti dalla fine si è resa necessario un massiccio ricambio:per Giroud, Kalulu per Calabria, Pobega per Loftus-Cheek,per Pulisic. Tanto per capirci, altri due inserimenti di nuovi arrivati. A quel punto, però,e il MIlan si è avviato ad archiviare le prime certezze:(e con molti inserimenti di Loftus),. Difficilmente si poteva chiedere di più.