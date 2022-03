Il Milan continua a crescere. In tutti i sensi, non solo in campo, dove il percorso iniziato con Pioli ha visto negli anni un miglioramento costante, continuo. La dirigenza ha saputo affiancarsi in modo discreto ma evidente, e ha costruito una rosa di livello, facendo scelte mirate e giuste per tanti giocatori che si sono rivelati molto validi, esempio lampante Kalulu. Con le prestazioni cresce anche il club. San Siro ha un tasso di riempimento del +15% rispetto al pre Covid, nonostante la capienza sia attualmente limitata al 75%. Ma ci sono altre conseguenze positive.



Essere in corsa per lo scudetto aumento l'appeal sul mercato. E un eventuale trionfo potrebbe portare maggiori incassi, innanzitutto dai diritti televisivi divisi per il 50% in parti uguali, per il 30% in base ai risultati sportivi e al 20% calcolati su audience e spettatori allo stadio. Nel 30% dei risultati sportivi, una quota (12%) è relativa all’esito dell’ultimo campionato. Che poi chi vince somma anche incassi derivati dalla Supercoppa italiana.



Non solo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport ci sono anche dei bonus derivati dagli sponsor: da agosto 2021 a oggi sono già 26 le nuove partnership sottoscritte dal club. Crescono anche i numeri dei canali social. Sul proprio canale Youtube il Milan ha raggiunto un milione di follower, +104% rispetto a dodici mesi fa, visualizzazioni invece aumentate del 134%. Su TikTok i follower sono 4,2 milioni di seguaci, +162,5% da inizio stagione. Le perdite sono dimezzate, da -194 milioni a -90 milioni, come testimoniato alla Uefa di recente dalla dirigenza rossonera. Che si gode una crescita generale, costante e importante. Col sogno scudetto.