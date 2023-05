A cavallo tra l’andata della semifinale die il ritorno, in programma martedì 16, è andata in scena un’altra stracittadina.. Non sono bastati i gol dihanno regalato un punto al Milan, in 10 dal 72’, e messo i bastoni tra le ruote ai cugini. Respira dunque, mastica amaro. I suoi ragazzi infatti falliscono l’aggancio allae si portano momentaneamente a un solo punto dal sesto posto (ma Frosinone e Juventus hanno una partita in meno).- L'Inter di Chivu era arrivata al derby dadopo le vittorie con Frosinone, Juve, Udinese ed Empoli che l’avevano riavvicinata alla zona playoff. Per restare in gioco, l’Inter deve arrivare al sesto posto, l’ultimo utile per l'obiettivo. Il tecnico rumeno non ha potuto contare su(in Argentina per il Mondiale U20),. Si è affidato invece alle certezze, e al tridente. Momento di forma opposto invece per il Milan allenato da Abate. I rossoneri sono 12esimi in classifica a 41 punti, non hanno ancora centrato lae si devono guardare alle spalle. Da segnalare, il portiere classe '98a difesa dei pali milanisti e l’ottimoche ha affiancatoe la puntaCome il derby dei grandi, anche quello della Primavera parte subito di gran carriera. Il Milan approccia bene ma. Fontanarosa si sgancia bene sulla sinistra, la butta in mezzo per Curatolo che fa da sponda per l’attaccante. Il fratello d’arte colpisce eCinque minuti dopo però i cugini rispondono. Lo fanno conche sfrutta un assist di Stalmach e batte Botis. Passano altri 3’ e i nerazzurri ripassano. Dal limite dell'areafa partire un tiro a giro batte Vásquez. È il momento migliore dell’Inter che in 2 minuti trova due pali: il primo con una bordata di Stankovic, il secondo ancora con Esposito. Anche nella ripresa la squadra di Chivu fa la partita e sfiora il 3-1 con Kamate. A spingere la gara ancor di più verso le tinte nerazzurre è lche, al 72’, già ammonito, stende Owusu. I ragazzi di Abate però non si abbattono e due minuti dopo pareggiano. Errore di Kassama, El Hilali serveche fa. Risultato che non cambierà più e sta stretto all’Inter. I nerazzurri in superiorità numerica si fanno riprendere e buttano due punti di platino, mettendo ora a rischio la qualificazione alla fase finale del campionato.