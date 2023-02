In attesa dei 'grandi' che sfideranno ilil prossimo 8 marzo, ildi Ignazionon ha sbagliato il colpo negli ottavi di. Larossonera ha avuto la meglio, in un match tiratissimo, sugli ucraini del(che nel turno precedente avevano messo ko l'Inter): decisiva la rete al minuto 85 del centrocampista classe 20051-0 quindi il finale sotto gli occhi di, giunti al Vismara per assistere dal vivo al match (primo del fischio finale). Nel prossimo turno il Milan sfiderà la vincente train una sfida programmata per domani in terra spagnola.