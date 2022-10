Due gol alla Juventus e un avviso al campionato.per una notte almeno, insieme con il Napoli e l’Atalanta. Giusto, giustissimo così, perché la Juventus dura soltanto 20’ e poi, dopo il primo dei due pali colpiti da, si arrende progressivamente alla sempre più schiacciante superiorità del Milan, che la lascia a sette punti di distanza.Rovesciando il discorso, quindi, applausi doppi al Milan e in particolare a Pioli perché questo è il suo ultimo capolavoro. Invece di lamentarsi per gli infortuni che gli hanno tolto Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Kjaer e Messias, il tecnico rossonero ha ricostruito una squadra nel vero senso della parola, perché non dipende da un singolo e tantomeno dal suo uomo più in forma,, come dimostra il fatto che i gol del successo sono firmati da un difensore, Tomori, e da una teorica riserva, Diaz, preferito al grande acquisto De Ketelaere, in campo al suo posto soltanto nel finale., della seconda stella, e pronto a riscattarsi contro il Chelsea, dopo la nottataccia di Stamford Bridge.Allegri conferma la formazione prevista, con la coppia Locatelli-Rabiot nel cuore del centrocampo, tra i due esterni Cuadrado e Kostic, e la conseguente esclusione di Paredes, alle spalle di Milik e Vlahovic, nel 4-4-2 in cui Bonucci dirige la difesa al fianco di Bremer, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce.E così, nel consueto 4-2-3-1 il Milan si presenta più italiano del solito con l’asse centrale, fermi restando Tomori come secondo difensore centrale tra Kalulu e il capitano Hernandez con Bennacer regista arretrato.La mossa di Pioli, però, sembra togliere certezze al Milan che subisce la partenza aggressiva della Juventus, soprattutto sulla fascia sinistra dove Hernandez soffre le accelerazioni di Cuadrado.che però falliscono il tocco decisivo. L’impressione che la Juventus sia davvero trasformata dopo i due successi contro il Bologna e il Maccabi, svanisce però in fretta.Tanto per cambiare è Leao che accende la luce nel Milan, restituendo un po’ di fiducia ai tifosi rossoneri. Il portoghese è bravo ad accentrarsi e per due volte colpisce il palo, il primo esterno, facendo capire che la partita è più che mai aperta.Giroud cerca la porta dentro l’area e il pallone carambola sul sinistro di Tomori, bravo a essere lì e ancora più bravo a deviare alle spalle di Szczesny.La Juventus avrebbe tutto il secondo tempo almeno per pareggiare, ma l’ingresso di McKennie al posto di Cuadrado non serve.E così, favorito da un errato passaggio del deludente Vlahovic, Diaz scatta in profondità per quaranta metri, vanamente inseguito da Bremer e Bonucci e quando si avvicina alla porta fa partire un gran destro che Szczesny non riesce a deviare.come a voler dire che è suo, incurante della conseguente ammonizione.Con più di mezz’ora a disposizione,cerca alternative inserendo Paredes e Miretti al posto di Locatelli e Kostic. Pioli, invece, richiama Pobega e rilancia Krunic, poi pensando anche alla gara di martedì contro il Chelsea, risparmia Giroud e Diaz, per sfruttare la freschezza di Rebic e la voglia di riscatto di De Ketelaere., perché chi era partito dall’inizio e chi è entrato dopo si muove in perfetta sintonia con i compagni.compreso l’ultimo di Kean per cercare il gol nemmeno cercato da Vlahovic. Pioli, al contrario, nel finale può risparmiare anche, ripresentando Origi che fa in tempo a sfiorare il gol di un clamoroso 3-0.45’ pt Tomori (Mil), 9’ st Díaz (Mil)Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer (dal 37’ st Vranckx), Tonali, Pobega (dal 13’ st Krunic); Brahim (dal 18’st De Ketelaere)Leao (dal 37’ st Origi) Giroud (dal 18’st Rebic) Allenatore. Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Thiaw, Vranckx, Bakayoko, De Ketelaere, Krunic, Adli,Rebic, Origi.Szceczny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (dal 1’ st McKennie) Rabiot (dal 35’ st Soule), Locatelli (dall’11’ st Miretti) Kostic (dall’11 st Paredes) Milik, Vlahovic (dal 33’ st Kean) Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, McKennie, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulè.26’ pt Cuadrado (Juv)