Ilbatte 2-0 lae aggancia per una notte Atalanta e Napoli in vetta alla classifica. Al termine dell'incontro, il tecnico rossoneroè intervenuto a Dazn: "Tomori? Ha uno spirito e una passione incredibile. Guardate come esulta anche quando non segna lui. E' un grande".- "E' stata una partita con una grande intensità. Nei primi 20' abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e quindi abbiamo concesso qualche ripartenza alla Juve. Le rincorse e i sacrifici fanno parte della partite. Leao deve fare l'ultimo step in fase di non possesso palla. Il rientro che ha fatto nella ripresa significa che era dentro la partita".- "Siamo stati squadra. A Londra ci siamo disuniti, abbiamo commesso troppi errori. Oggi siamo stati più squadra, dobbiamo fare così in tutte le gare".- "Diaz aveva già giocato a destra. Volevo un po' di sostanza e fisicità in mezzo e più uno contro uno sugli esterni con Diaz e Leao. Ha funzionato, abbiamo tenuto bene il campo".- "In questo momento di carenza di giocatori a desta Charles può farlo a destra, oggi è entrato bene. Però per me a destra non si esaltano le sue qualità. Diaz può farlo meglio l'esterno a destra, mentre De Ketelaere secondo me fa meglio dentro al campo".- "Nel primo tempo le due squadre hanno giocato con grande intensità e quindi ci sta di fare più errori. A Londra abbiamo commesso troppi errori. Oggi abbiamo messo grande energia, complimenti ai ragazzi che hanno meritato questa vittoria".- "E' un grande. Sono veramente felice per lui. Se lo merita. Come tutti vuole sempre giocare, deve essere bravo a sfruttare tutte le occasioni come sta facendo. So che non è felicissimo delle mie scelte, ma è stato sempre molto disponibile".