Con Milan-Verona si chiude l’epopea di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Al Diavolo in due tranches, lo svedese termina la sua esperienza con 93 gol in 163 presenze ufficiali che lo rendono il 12° marcatore all-time del club. La media gol complessiva è di una rete ogni 128 minuti. Ma Ibra è stato più di un semplice attaccante. Leader, assistman, totem e simbolo della rinascita della squadra di Pioli, nell’ultima a San Siro non scenderà in campo ma la sua presenza sarà comunque fortissima in campo e fuori. I tifosi sono pronti a salutarlo e il club ha già preparato un commiato al livello del personaggio. Uno dei più grandi ad aver giocato in Italia negli ultimi 20 anni, con Milan, Inter e Juve, con i rossoneri Zlatan è diventato emblema del milanismo, sublimazione di una carriera irripetibile. Nella GALLERY sottostante riviviamo i suoi 10 momenti migliori al Milan.