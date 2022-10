Prendere gol non è un problema, almeno per ora. Parola di Stefano Pioli, che nel post partita del successo contro il Monza ha voluto dire la sua sull'argomento: "I gol subiti sono dovuti a qualche disattenzione, oggi alla qualità di Ranocchia. L’importante è segnarne tanti". Il discorso è chiaro,. In attesa dei match della domenica di Serie A, il Milan è primo in classifica in compagnia del Napoli, con 26 punti,dopo Lazio (5), Atalanta (6), Juventus (7), Roma e Napoli (9) e Udinese (10).Una posizione che ovviamente potrebbe cambiare dopo che l'undicesima giornata sarà completata, ma di fatto un bilancio in linea con quello della scorsa stagione:Se si prende in considerazione la Champions il cammino è identico: 4 partite, 4 gol fatti e 7 subiti. Stessi risultati, insomma, nonostante i grandi cambiamenti difensivi rispetto alla prima parte dell'ultimo campionato (la presenza di Romagnoli e il poco spazio a Kalulu).. La squadra di Pioli nella seconda parte dell'ultima stagione ha migliorato eccome la sua impermeabilità difensiva,E con il quarto miglior attacco con 69 gol, 5 in meno del Napoli, 8 della Lazio, 15 del Napoli.