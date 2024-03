Il Milan e il riscatto di Jimenez: gli aggiornamenti

Redazione CM

Avanti insieme. Il Milan è al lavoro per riscattare dal Real Madrid il cartellino di Alex Jimenez, esterno difensivo classe 2005, che ha già cinque gettoni con la prima squadra allenata da Stefano Pioli. Al momento non c'è nulla di definito, ma la trattativa prosegue e potrebbe entrare nel vivo dopo Pasqua, quando Moncada e Furlani dovrebbero incontrare l'entourage del ragazzo di Leganés. Da definire i dettagli dell'accordo, ma da parte di tutti c'è la volontà di proseguire insieme. Jimenez a Milano sta bene e il Milan è contento della sua stagione e della sua crescita.



LE CIFRE - Per riscattare Jimenez il Milan - come da accordi - deve investire 5 milioni di euro. L'esterno spagnolo è infatti in prestito con diritto di riscatto fissato proprio a quella cifra, con il Real Madrid che può esercitare il controriscatto soltanto nel 2025 e nel 2026 e per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Ma nei colloqui i due club potrebbero cambiare i termini economici, con il Milan che potrebbe pagare meno il suo cartellino, aggiungendo i bonus per far salire la cifra sopra i 5 milioni di euro. Inserendo una cifra di controriscatto più alta. Un'idea, che potrebbe essere messa nero su bianco prima di maggio.