Brahim Diaz torna al Milan, in prestito biennale, dopo una stagione in rossoneri in cui è stato decisivo per la qualificazione alla Champions League. Con la 21 nel 2020/21, dopo l’addio di Calhanoglu lo spagnolo ha deciso di prendersi la maglia numero 10.



Dal 2000, Brahim Diaz è il settimo numero 10 rossonero dopo Zvonimir Boban, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf, Kevin-Prince Boateng, Keisuke Honda e Hakan Calhanoglu.