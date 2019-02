Si è chiusa un altra sessione di mercato di gennaio, almeno per quanto riguarda l'Europa. In Cina e in Russia la sessione è ancora aperta, ma il più è andato. E le protagoniste sono un po' a sorpresa: da una parte il Milan, che ha venduto Higuain, ha chiuso per Paquetá​, anticipando il Paris Saint-Germain, e Piatek, per sostituire il Pipita; dall'altra la MLS, che ha venduto e comprato, con i campioni Atlanta United sempre protagonista: benvenuto Pity Martinez, miglior giocatore dell'ultima Copa Libertadores con il River Plate, ciao Miguel Almiron, acquisto più caro della storia del Newcastle e cessione più remunerativa della MLS History. Poi, come sempre, il Paris Saint-Germain...



TOP 10 - Il giorno dopo la chiusura del mercato, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 acquisti più cari del mercato di gennaio. Acquisti utilizzabili da subito, quindi niente Pulisic, pagato dal Chelsea 64 milioni di euro (ma in Blues solo a gennaio), e niente de Jong, prossimo centrocampista del Barcellona per "soli" 86 milioni (bonus compresi. Anche Emiliano Sala, passato dal Nantes al Cardiff per 17 milioni, non è stato inserito). Solo titoli definitivi con cambio di casacca immediato. Come Piatek, come Paredes, come Brahim Diaz. Niente prestiti onerosi, recompre varie, clausole strane, niente "3/4 di Gentile, 7/8 di Collovati, più la metà di Mike Bongiorno e i cartellini di Falchetti e Mengoni...". Colpi immediati, che possono cambiarti la stagione in meglio. O in peggio...



@AngeTaglieri88