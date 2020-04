Il Milan ha le idee chiare: vuole puntare su Alessio Romagnoli. Nonostante il lungo interessamento del Chelsea e il recente inserimento della Lazio, infatti, i rossoneri non hanno dubbi. Lo stesso vale per il capitano, che vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Negli ultimi giorni sono proseguiti i contatti con l'agente, Mino Raiola: i dettagli nel nostro video.