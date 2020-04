Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di procedere col rinnovo di Alessio Romagnoli al più presto per non avere problemi tra un anno come con Donnarumma adesso, visto che la scadenza per il capitano è nel giugno 2022. Il suo agente da pochi mesi è Mino Raiola che pretenderà 4,5/5 milioni all'anno per Romagnoli se si vorrà rinnovare.