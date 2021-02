Da un anno a questa parte il Milan perde poco, anzi pochissimo rispetto al precedente dissestato quinquennio. MaNel punteggio e nel gioco. Partite senza storia.Un atteggiamento simile si è visto anche nei primi tempi di San Siro contro Verona e Parma, partite poi raddrizzate in extremis. La ragione di queste partite senza storia, in cui il Milan capolista sembra ripiombare di colpo nel suo rovinoso passato, è molto semplice:E dunque non può permettersi di giocare da tale., quando ci sono le classiche giornate storte. E, se non riesce a vincere, si salva, magari pareggia di fortuna o, anche se perde, salva la faccia. Questo Milan no, quando perde tracolla di brutto e da’ l’impressione di non essere nemmeno in campo. Questo accade semplicemente perché. Appena cala leggermente la tensione e sono necessari mestiere ed esperienza questa squadra affonda. E non possono tenerla a galla nemmeno Ibra e Donnarumma, gli unici due veri fuoriclasse.Questo si era visto nitidamente contro Lille e Atalanta e si è rivisto contro il modesto Spezia. A testimonianza del fatto che, quando il Milan non è mentalmente in partita, basta una normale squadra affamata e organizzata per metterlo in crisi. Non servono grandi squadroni. La morale è chiara:. Altrimenti il crollo è verticale e totale. Estendibile a tutti o quasi tutti i membri della squadra. A Spezia infatti non si salva nessuno dalla figuraccia e in 93 minuti il Milan, incredibile a dirsi, non riesce mai a tirare in porta.Già, il derby. Proprio quel derby di campionato che ronza nella testa dei milanisti da dopo quello di Coppa Italia. Quel derby che profumava di sfida scudetto già a distanza di un mese. Quel derby che per molti già da tempo rievocava quello del 3 a 0 del 2011.Ambienti interni rossoneri si erano quasi compiaciuti dell’eliminazione della Coppa Italia, convinti di poter recuperare con calma gli infortunati e di avere due settimane di lavoro pieno per mettere nelle gambe le energie necessarie per il derby e per il rush finale della corsa scudetto.affermando coram populo: “Stiamo tornando grandi”. Eh no, caro Gaz,. Il primato in classifica per 20 giornate è stato costruito su 20 umili partite con mentalitá operaia e di sacrificio, partite giocate alla grande, ma con la testa di una squadra “piccola”. E per continuare quel sogno scudetto il Milan doveva e deve continuare a giocare con quello stesso spirito. Per vincere in casa dello Spezia avrebbe dovuto giocare la partita mettendosi allo stesso livello degli uomini di Italiano. E invece no, il Milan a Spezia è sceso in campo “da grande”, con la puzza sotto il naso e un atteggiamento di supposta superiorità, pensando che la vittoria arrivasse da sola e ci si potesse già proiettare al derby. E invece è arrivata la tranvata.: in Europa scattano le partite a eliminazione diretta e in campionato il Milan da capolista diventa probabilmente inseguitrice. Tensione e concentrazione dovrebbero salire da sole.La speranza è che questa inaspettata sconfitta senza appello non costituisca l’inizio di una discesa da molti ipotizzata e auspicata. Ma finora sempre scongiurata. La speranza è che il Milan si rialzi un’altra volta. Sapendo che questa sará molto più difficile.