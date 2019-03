Ilha le idee chiare sul mercato:, l'obiettivo è andare a prendere calciatori giovani prima che siano campioni assoluti, con la speranza che riescano poi a esplodere in rossonero. Una linea dettata dall'amministratore delegato Ivan Gazidis e sposata da Leonardo, che già durante il mercato di gennaio ha portato agli acquisti di Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek. In via Aldo Rossie per questo motivo dal Monaco è arrivato il nuovo responsabile scouting, Geoffrey Moncada, che in pochi mesi sta già facendo vedere i primi frutti del suo lavoro.Nellecon interesse dagli osservatori milanisti - impegnati ogni weekend negli stadi di mezza Europa -protagonista, un club che negli ultimi anni ha lanciato tanti talenti (da Modric a Kovacic, passando per Brozovic e Pjaca). Come anticipato da Calciomercato.com , ad attirare particolarmente l'attenzione sono stati tre giovani: Dani Olmo, Nikola Moro e, l'ultimo prodotto del proprio settore giovanile che la Dinamo è pronta a mettere in mostra.. Su di lui hanno messo gli occhi tanti top club europei, tra questi - come appreso da Calciomercato.com - anche. I rossoneri, in particolare, sono quelli che nelle ultime settimane stanno seguendo con maggior insistenza Marin, che in stagione ha collezionato quattro gol in 13 presenze tra la prima squadra e l'Under 19 della Dinamo. Il club croato lo ritiene uno dei maggiori talenti del mondo, al livello dei brasiliani Vinicius e Rodrygo, e per lui. Il Milan è avvisato: la Dinamo è spesso garanzia di qualità, se vuole Marin deve sbrigarsi.