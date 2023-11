ANDRIJA MAKSIMOVIĆ (2007) OPENS THE SCORING!!!

MATIJA POPOVIC(2006) WITH AN ABSOLUTELY SENSATIONAL PLAY FOR THE ASSIST!!! HE MIGHT HAVE JUST EARNED HIMSELF A SERIE A MOVE WITH THAT ONE!!!#U17Euro pic.twitter.com/pQN76Gcs1V — Football Report (@FootballReprt) May 21, 2023

Ilfa sul serio perIl talento puro di questo ragazzo sta infatti iniziando a far discutere nel momento più paradossale della sua giovanissima carriera e il club rossonero non vuole lasciarselo scappare anche perché le sue condizioni contrattuali lo portano ad essere un'autentica occasione di mercato.più trequartista che mezzala, ilda un lato incanta con la nazionaledi cui è protagonista assoluto, ma dall'altro non può più scendere in campo con la sua squadra la primavera del Partizan Belgrado perché. I motivi non sono però di natura comportamentale, bensì contrattuale dato che l'ultimo rifiuto di rinnovare il suo contratto con il Partizan in scadenza al 31 dicembre 2023 di fatto lo rendono più un ex-giocatore che non un potenziale da sfruttare.Fra solo due mesi, infatti, quel contratto arriverà alla naturale scadenza e Popovic sarà a tutti gli effetti svincolato e quindi libero di firmare a parametro zero con qualunque club lo voglia.(che trattandosi di un giovanissimo non saranno alte),che a norma di regole FIFA deve essere comunque corrisposto a mo di incentivo al Partizan.Poche partite a disposizione per tenersi in forma, quindi, ma capacità tecniche uniche che purtroppo in Italia abbiamo già potuto ammirare. Da avversario lo scorso maggio, con la Serbia Under 17 ha infatti rifilato un sonoro 2-0 all'Italia Under 17 allora allenata da Corradi nel Girone B degli Europei di categoriaProprio queste sono le sue caratteristiche più importanti, capacità nell 1 contro 1 e visione in campo aperto per i compagni.Il Milan come detto fa sul serio con le relazioni ottenute dall'area scout per gli uomini mercato Geoffreye Antonioche sono state super positive. Il problema di fondo rimane, paradossalmente, proprio il suo status contrattuale. Il fatto che sia di fatto libero, sta attirando su di lui tantissime rivali conLa spunterà probabilmente il progetto più importante e il Milan non vuole farsi sfuggire questa occasione.