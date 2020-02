. Perché garantisce duttilità, qualità, potenziale importante per il futuro ma anche per l'immediato; questo talento classe '98 del Racing Avellaneda è finito da tempo nel mirino rossonero: gli incontri con il suo agente sono continui da mesi per diversi obiettivi,tanto da aver già tentato di prenderlo a gennaio senza trovare un accordo. Ma la trattativa non finisce qui, anzi.- Zaracho sa fare l'esterno, il trequartista e la mezz'ala, ha gamba e buon piede, non vede l'ora di avere un'occasione in Europa pur dovendo lasciare il Racing cui è legatissimo., la sfida rossonera lo stimolerebbe anche in vista della prossima estate quando il rilancio della dirigenza è possibile, a patto che si vada avanti con le stesse figure a condurre il mercato. Tutto dipenderà da questo fattore come dal costo dell'affare, con la richiesta del Racing che, intorno ai 15 milioni. Dirigenza e concorrenza (sono in arrivo) faranno la differenza, di certo Zaracho ha già fatto sapere che. Un passaggio in più di un'operazione che ha contorni pronti, con il pallino tra le mani del Milan.