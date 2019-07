Chi era al 'J Medical' per Matthijs de Ligt ha addirittura cantato un coro per lui.. L'operazione del mercato fin qui ha la sua firma: de Ligt in bianconero è l'ennesimo affare che consolida l'asse ormai fortissimo da anni col ds Fabio Paratici, in ballo un contratto di alto livello con tanto di clausola rescissoria ottenuta, adesso con più calma il discorso legato a. Ma non c'è solo un nuovo confronto con la Juventus nella lista degli impegni dell'agente.- Presto infattiMaldini e Massara avrà un contatto con Raiola per la questione legata al rinnovo di Jack Bonaventura: il centrocampista rossonero sta bruciando le tappe del suo recupero dall'infortunio, si sente molto meglio e ha la totale fiducia di Marco Giampaolo. Ecco perché il Milan conta su di lui e, aperto a ogni soluzione per Bonaventura che resterebbe più che volentieri. Con l'agente ci si confronterà anche per capire i prossimi passaggi del futuro di: il portiere vorrebbe restare, il Milan lo coccola e non lo svende per nessun motivo ma non sono esclusi rilanci dall'estero, per questo Boban anche pubblicamente ha tenuto tutto aperto pur ribadendo la volontà di puntare forte su Gigio., da Parigi non c'è stato il rilancio. Almeno per ora. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com