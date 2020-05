Il Milan ha intenzione di cambiare pelle nella prossima stagione. Il centrocampo rossonero sarà il reparto dove è previsto il maggiore movimento sia in entrata che in uscita. Lucas Biglia ha annunciato il suo addio a fine stagione e sarà seguito da Giacomo Bonaventura, sono in bilico anche Lucas Paquetà, Rade Krunic e Franck Kessie (anche se il mediano ivoriano vorrebbe restare).- Il quotidiano portoghese A Bola conferma l'indiscrezione raccontata nei giorni scorsi da calciomercato.com : Milan e Benfica hanno dialogato molto in questi mesi ma sono arrivati a una pausa di riflessione per quanto concerne l'idea di scambio tra Florentino e Paquetà. Quest'ultimo piace molto al direttore sportivo dei portoghesi Manuel Rui Costa ma ha un ingaggio ritenuto non alla portata per quelli che sono i parametri societari.Il campionato portoghese riprenderà il prossimo 3 giugno e il Benfica vuole che il suo giovane centrocampista si concentri solo sul campo. Ecco perché ogni discussione verrà approfondita a bocce ferme quando calerà il sipario sulla stagione agonistica.Restano alcuni dettagli da sistemare per quanto riguarda la valutazione: la richiesta di 45 milioni è stata considerata fuori mercato. Ma grazie ai continui contatti delle ultime settimane il Milan ha convinto il Benfica a rivedere al ribasso le proprie pretese. La trattativa si sta incanalando sui binari giusti e, salvo intoppi o inversioni di marcia, potrebbe concludersi secondo i piani del club di via Aldo Rossi.