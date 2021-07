Un triangolo, una telenovela che non vede arrivare la fine e si arricchisce di nuovi capitoli ogni giorno. Ieri vi abbiamo raccontato dei nuovi contatti tra le due società,. Perché se dodici mesi fa, quando i rossoneri prelevarono il classe 2000 dalle Rondinelle, noi giornalisti e addetti ai lavori pensavamo che si trattasse di un prestito con obbligo mascherato visti i 10 milioni di euro stanziati per il prestito, una cifra importante che impegnava il club di via Aldo Rossi a pagare il riscatto (15 milioni + 10 di bonus), oggi la storia cambia completamente.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, nell'accordo raggiunto la scorsa estate da Milan e Brescia c'è un dettaglio particolare e molto importante:. Proprio questo è lo scenario che si è concretizzato, i rossoneri non hanno esercitato l'opzione di acquisti e quindi vedono tornare indietro metà della cifra già stanziata.- Un dettaglio non da poco, se si considera che ora le due squadre non sono più vincolate alle cifre e ai patti siglati la scorsa estate:e procede a oltranza, con il Milan che vuole ridiscutere i contorni dell'operazione sotto tutti i punti di vista, e questo comporta ovviamente uno sviluppo più lento di quanto ci si aspettasse. La sensazione che si percepisce, tuttavia, è che comunque le parti vogliamo arrivare all'intesa, ciascuno con i suoi punti fermi:, che non è convinto e che comunque i rossoneri cederebbero solo dopo la prima settimana del ritiro che partirà l'8 luglio, non avendo altre punte di ruolo a disposizione. Contatti costanti, le parti sono vicine e si continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca prima di mercoledì, altrimenti Tonali sarà obbligato a rispondere alla chiamata del Brescia per il ritiro che partirà il 7 luglio a Darfo Boario.