Lo segue da anni, da quando si faceva conoscere con la maglia del Cesena, lo ha cercato, trattato e perso, ora è pronto a tornare alla carica. Il Milan vuole Stefano Sensi e questa volta ha tutta l'intenzione di andare fino in fondo. Il regista del Sassuolo, alla terza stagione in Serie A, ha convinto dal punto di vista tecnico Leonardo, e da quello economico Gazidis, che ha autorizzato il suo investimento. Il ragazzo passato da San Marino, infatti, rappresenta il prototipo del rinforzo da cercare sul mercato, giovane, di qualità e per questo, in futuro, rivendibile. Tutte condizioni necessarie per accelerare.





STRATEGIA - Una volta finito il campionato il Milan passerà dalle parole ai fatti. Come scrive La Gazzetta dello Sport Sensi è una prima scelta, indipendentemente dalla posizione in classifica. Con il Sassuolo i contatti vanno avanti da tempo, il giocatore gradisce l'opzione rossonera e attende segnali. In scadenza nel 2020, è valutato dal club di Squinzi circa 20 milioni di euro, una cifra trattabile. Leonardo conta di chiudere sulla base di 15 milioni di euro, magari inserendo dei bonus, un investimento assolutamente in linea con i parametri e nel pieno rispetto delle norme del fair play finanziario. Sensi ha convinto, il Milan ha voglia di chiudere in tempi rapidi.