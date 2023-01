A caccia di rinforzi. Dopo il no della Roma alla proposta di prestito con diritto di riscatto per Nicolò Zaniolo, il Milan ha scelto di accelerare per Dario Osorio esterno d'attacco cileno classe 2004 di proprietà della U de Chile, con il quale in questa stagione ha realizzato 7 gol in 27 partite ufficiali. Secondo quanto riporta Radio Cooperativa Maldini e Massara hanno presentato un'offerta ufficiale per il talento della Roja, impegnato nei giorni scorsi nel sudamericano under 20 (Cile eliminato dopo la fase a gironi).



PROPOSTA - Osorio, che ha passaporto extracomunitario e sul quale c'è anche l'Aston Villa, nelle scorse settimane aveva escluso una partenza, ma la proposta del Milan potrebbe fargli cambiare idea. Sul piatto, secondo la stampa cilena, ci sarebbe un'offerta all'Universidad de Chile di circa 5 milioni di euro, della quale il direttore sportivo del club, Manuel Mayo, sta parlando con il giocatore e il suo entourage.