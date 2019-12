Sembra davvero far sul serio il Milan con Paolo Ghiglione.



Nei piani della società rossonera l'esterno destro del Genoa, cresciuto proprio nel settore giovanile del Diavolo prima di passare alla primavera rossoblù, è la prima scelta per gennaio in caso di partenza di Davide Calabria.



Ghglione, alla prima stagione da titolare col Grifone, sta facendo grandi cose, tanto da essere uno degli assist-man migliori non solo della Serie A ma dei principali campionati europei.



Anche per questo, per convincere Enrico Preziosi a privarsene, bisognerà presentare un'offerta importante. Il Genoa, secondo quanto racconta SportMediaset, avrebbe già chiesto come parziale contropartita il prestito di Kris Piatek. Una soluzione che al Milan potrebbe anche star bene, soprattutto se dovesse davvero arrivare Zlatan Ibrahimovic. Il vero ostacolo tuttavia è rappresentato dalla volontà del centravanti polacco, per nulla convinto di far rientro nella squadra che un anno fa lo lanciò nel grande calcio.