“Il Milan non accetta ricatti”: è una delle frasi più ascoltate negli ultimi sei mesi di calcio, quasi un cult. Non li ha accettati dané da, e ora pare intenzionato a respingere anche quello di. Duro e puro, il club rossonero va avanti per la retta via: viene dipinta come una sorta di. Come se fosse morale pagare un calciatore 4 milioni netti a stagione e immorale dargliene 5. Come se fosse morale versare 7 milioni ae immorale sborsare la stessa cifra perSuvvia,: i ricatti non c’entrano niente, la moralità ancora meno. La verità è cheha posto un tetto agli ingaggi e salvo casi eccezionali, vedi, non intende superare quel limite. E’ giusto? E’ sbagliato? Non conta, non è questo il punto: èe, come ogni scelta, merita di essere rispettata. Ma dovrebbe essere spiegata in modo chiaro, corretto, realmente puro:; con quello che abbiamo deciso di investire (non poco però neppure paragonabile al denaro impegnato da altri club), proviamo a allestire formazioni competitive. Se siamo bravi ci riusciamo, altrimenti i risultati saranno inferiori alle aspettative. Ecco, questa sarebbeIl, invece, scarica la colpa sui calciatori: i. Lo fa attraverso campagne di stampa che trovano facilmente adepti. Senza che nessuno di questi usi gli stessi toni e gli stessi termini quando sono i giocatori di altre società a chiedere contratti milionari:. Non ascoltiamo nessuno che dà loro dei ricattatori, semmai il contrario: la, il, lanon possono permettersi di perdere i loro capitani, quindi mettano la mano in tasca e li accontentino senza fare troppe storie. Soloricattano. Perché?E poi:? Oppure è solo una legittima aspirazione economica che qualsiasi lavoratore ha diritto di avanzare se altrove gli offrono quella cifra? In un mondo iperprofessionistico qual è il calcio, è normale che ogni atleta cerchi di massimizzare il suo profitto. Ma per ottenerlo: quello sì che sarebbe un ricatto. Il giocatore, attraverso il suo procuratore, chiede un determinato ingaggio: se non si trova l’accordo, nel rispetto del contratto che scade, va via.Dove sono i ricattatori e, soprattutto, i ricattati?@steagresti