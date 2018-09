Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo il lungo corteggiamento estivo che non ha portato ad un affondo deciso da parte del Milan, il futuro di Leandro Paredes potrebbe essere ancora in rossonero. Il dt Leonardo, infatti, non ha abbandonato la pista che porta al centrocampista dello Zenit ed ex-Roma che resta un obiettivo già per il mercato di gennaio.