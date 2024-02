Il Milan non molla Adarabioyo: la situazione

. E' stato il tormentone che ha accompagnato la finestra invernale di calciomercato per i rossoneri, una richiesta accolta solo a metà. E' tornatodal prestito al Villarreal, ma Stefano Pioli ha ribadito a più riprese di auspicarsi un ulteriore innesto in un reparto orfano per infortunio di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Nulla da fare, la dirigenza non ha trovato situazioni "all'altezza di ciò che serviva", come spiegato dallo stesso tecnico. Un colpo rimandato, perché nei piani del Diavolo per l'estate c'è l'ingaggio di un nuovo centrale e tra i nomi più caldi c'è quello di, meglio conosciuto come- Classe '97 e 196 cm d'altezza, Adarabioyo è uno dei profili che il Milan aveva già studiato a gennaio come possibile affare low cost, visto che. Una condizione che ora lo pone sulla lista dei potenziali low cost, una condizione che non sembra destinata a mutare. Dall'Inghilterra ribadiscono che. Una brutta notizia per il Fulham, che lo aveva prelevato dal City nel 2020 per 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro circa) e la scorsa estate ha avuto l'opportunità di cederlo al Monaco.- Il Milan è fortemente interessato ad Adarabioyo e porta avanti i contatti per anticipare la concorrenza, è stato seguito anche da Tottenham e West Ham. Ma quanto guadagna Tosin? Come previsto dal contratto in scadenza con il Fulham, il difensore guadagna- Nel 2023/24, Adarabioyo ha collezionato 16 presenze complessive con il Fulham, di cui 11 in Premier League andando anche a segno nella vittoria per 5-0 contro il West Ham (completano due presenze in FA Cup e tre in Coppa di Lega inglese).- Adarabioyo è un'occasione a zero che il Milan vuole cogliere in estate, ma non è l'unico profilo sul quale ha lavorato a gennaio e può tornare nel corso dei prossimi mesi. Viva la pista che porta a, gigante mancino classe '98 del. Anche lui, come Adarabioyo, è in scadenza di contratto, ma la concorrenza è più folta tra Italia () e Inghilterra.