Un nuovo difensore a gennaio. Moncada e Furlani hanno le idee chiare, con l'arrivo del 2024 vogliono regalare a Pioli un nuovo centrale, che possa entrare da subito nelle rotazioni. Tra i profili visionati, oltre a quello di Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco, c'è quello di Lloyd Kelly, inglese classe 1998 in forza al Bournemouth. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il difensore di Bristol City piace molto per la sua fisicità (è alto 194 centimetri), per la sua duttilità (può giocare centrale o terzino sinistro) e per la sua situazione contrattuale: in scadenza nel 2024 può partire a gennaio a prezzo di saldo.



IN AFFIDAMENTO - Kelly è un profilo che viene dal basso, scovato e valorizzato da Eddie Howe, attuale guida del Newcastle, che nel 2019 scelse di investire 13 milioni di sterline per portarlo via dal Bristol City, con il quale ha esordito nel 2017, collezionando 2 gol in 48 presenze di Championship. Ragazzo con la testa sulle spalle, etichettato da tutti i suoi allenatori come leader, è stato il capitano delle Cherries e un pilastro dell'under 21 inglese allenata da Aidy Boothroyd. La sua è stata un'infanzia complicata, che l'ha aiutato a formarsi e a responsabilizzarsi: dall'età di 6 anni, fino ai 18, insieme al fratello Marcus e alla sorella Mary ha vissuto in affidamento, girando tre case-famiglie diverse. L'amore non gli è mai mancato, nemmeno la voglia di emergere. Che l'ha fatto diventare un obiettivo del Milan.