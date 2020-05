Se a sinistra con Theo Hernandez ilha trovato un giocatore che può rappresentare una certezza anche per il futuro, per la corsia opposta i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che possa sopperire alle difficoltà accusate nel corso di questa stagione da Calabria e Conti. Con la partenza di uno di questi, si aprirebbe il casting per il ruolo die, oltre al brasiliano Emerson - in prestito al Betis dal Barcellona -, reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto all'operazione lo scorso dicembre ma ormai sulla via della completa guarigione, il nazionale algerino, e guadagnarsi una valutazione di circa 40 milioni di euro. Prima dell'incidente e prima dello stop dettato dal coronavirus, che potrebbe condizionare anche molte dinamiche di mercato.- Terzino di spinta, dotato di una grande accelerazione e in grado anche di vedere bene la porta avversaria (6 i gol realizzati nella scorsa annata),, come dimostra la story su Instagram dedicata ieri all'ex giocatore dell'EmpoliDal rossonero del Nizza a quello del Diavolo? Presto per dirlo, ma Atal rimane assolutamente un giocatore nei radar degli uomini mercato del club milanese, alla ricerca di una soluzione per la fascia destra che ricalchi le orme del colpo Theo Hernandez.