Sono diversi i nomi di talenti emergenti in giro per l'Europa accostati con più o meno insistenza alche verrà. Un Milan che, per filosofia ma anche per la necessità di inaugurare un ciclo più virtuoso a livello economico,. Un esempio è il(nessuna parentela con Ricardo, passato nell'Inter di Mourinho senza lasciare traccia), sondato da tempo dagli scout rossoneri, ma anche da quelli di Atletico Madrid, Inter e Lipsia. Piace e tanto per le sue caratteristiche tecniche, ma anche perchée non è stato tuttora rinnovato.- Destro naturale,dalle ritrovie, Quaresma è attualmente capitano sia della formazione Under 23 dello Sporting e della nazionale Under 19 del Portogallo. Un premio per un ragazzo che spicca anche per il suo, di guida per i compagni e nello specifico per quelli del reparto difensivo. Gli addetti ai lavori sono convinti che il suo sbarco in prima squadra sia dietro l'angolo, ma, protagonista a metà degli anni Novanta anche di una breve avventura nel calcio italiano, con le maglie di Milan e Reggiana, dopo la brillante carriera al Porto prima e all'Atletico Madrid poi.- Al momento, non trova conferme l'indiscrezioni secondo la quale i rossoneri si sarebbero visti rifiutare una prima proposta di 10 milioni di euro, ma. Del resto, il sogno del ragazzo di Barreiro - la stessa cittadina che ha dato i natali all'ex Inter e Juve- è quello di esordire col club per il quale gioca dall'età di 9 anni, ma il "nuovo" Milan che guarda a un futuro diverso e più sostenibile non è intenzionato a mollare la presa.