Via dal Milan? No grazie. Franck Kessie ha le idee chiare, di lasciare i rossoneri non se ne parla. Lo ha confessato il suo agente George Atangana a Calciomercato.com qualche settimana fa , lo confermano le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione. Il centrocampista ivoriano, che tornerà ad allenarsi con il gruppo dal primo giugno (è stato l'ultimo a rientrare in Italia per il lockdown in Costa d'Avorio), vuole rispettare il suo contratto in scadenza nel 2022,La sua scelta l'ha fatta, ma è consapevole che per continuare il matrimonio serve la disponibilità anche del nuovo responsabile dell'area sportiva. Sarà proprio il factotum tedesco ad avere l'ultima parola su Kessie,Quantità e dinamismo che si sposano perfettamente con un regista in un 4-4-2 offensivo, che riassume lo stile di gioco di Rangnick.Una parte importante la faranno il mercato e le offerte che arriveranno. Kessie è stato acquistato dall'Atalanta per 32 milioni di euro complessivi fra prestito, riscatto e bonus che sono maturati nel corso degli anni, e il suo valore residuo al 30 giugno 2020,Ciò significa che di fronte a un'offerta importante, in grado di accontentare tutte le parti, potrebbe cambiare lo scenario. Napoli e Psg, che nei mesi scorsi si sono informate, sono avvisate,