Ilsi lecca le ferite dopo l'uscita di scena dall'Europa League e inizia a pensare al futuro, che sarà condizionato dalla sentenza della Uefa sul tema del Fair Play finanziario. Come lucidamente analizzato ieri per calciomercato.com da Dario Donato ( leggi qui ), il club rossonero dovrà valutare bene la situazione di. Arrivato al Milan per condurlo nei piani alti della classifica, l'argentino si è segnalato più per il nervosismo in campo che per le grandi prestazioni.Gonzalo ha da poco compiuto 31 anni e non rispecchia la linea studiata dal fondo americano per il rilancio del club. Puntare su attaccanti giovani che possano garantire anche una plusvalenza futura in caso di cessione, alla Morata per esempio.In caso di mancato acquisto definitivo, a fronte di una spesa enorme per il prestito (18 milioni di euro), il risparmio sui due anni successivi sarebbe comunque considerevole: ecco perché il Milan sta riflettendo sul da farsi. E laGli scenari a questo punto sono due: la riapertura di un tavolo tra i due club con la Juventus costretta a rivedere al ribasso i 36 milioni di euro pattuiti per il riscatto o il 'salvagente' Chelsea di Sarri che è alla ricerca di un attaccante e ha messo sul mercato Alvaro Morata. Senza escludere a priori che Higuian faccia parlare il campo e torni il campione ammirato con le maglie di Real Madrid, Napoli e Juventus. Allo stato attuale, però, la bilancia propende per un divorzio anticipato.