Chiuso il turno di Champions ed Europa Leagueche vi offre l'opportunità di fare i vostri pronostici e vincere con le 6 partite selezionate per ogni fine settimana.Si parte alle 12.30 conun sfida già importantissima per entrambe le squadre. Da un lato i rossoneri hanno la chance di consolidare ancora una volta il proprio primo posto in classifica difeso da imbattuto nelle prime 5 gare. Dall'altro gli uomini di mister-Gotti sono terz'ultimi in classifica e con solo una vittoria all'attivo e hanno già bisogno di risultati per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.Dalle 15 la palla inizierà a rotolare a Cesena per la sfida fra. Un banco di prova importante per Andreachiamato a rifarsi dopo il pesante ko in Champions League contro il Barcellona e bisognoso di ritrovare il successo anche in campionato dove arriva da due pareggi consecutivi contro due squadre sulla carta inferiori come Crotone e Verona.sta invece convincendo sempre più con il suo Spezia che sta mostrando un gioco ben delineato e arriva come i bianconeri da due pareggi, forse immeritati contro Parma e Fiorentina.Sempre alle 15 ladi Simone, scivolata già a -6 dal primo posto in classifica e ​in piena emergenza per i numerosi casi di positività al Covid presenti in rosa, affronterà in trasferta ildi Marco, reduce dal successo in Coppa Italia ai supplementari contro il Lecce, ma ancora a secco di vittorie in campionato e ferma a quota 1 punto in ultima posizione. La panchina granata continua a scricchiolare e vincere è l'unica soluzione che ha l'ex allenatore del Milan per allontanare lo spettro di un esonero.Il big match di giornata andrà in scena all'Olimpico didove i giallorossi di, in serie positiva in campionato da 4 giornate e imbattuti in campionato se non per il 3-0 a tavolino inflitto per il "caso Diawara" contro il Verona, riceveranno lache, grazie al successo per 3-2 dell'ultimo turno contro l'Udinese ha messo al riparo la panchina di Beppe Iachini che resta sotto osservazione. Entrambe le squadre segnano tanto e subiscono tanti gol, ci sarà da divertirsi.Gli ultimi match nel menù di Super6 sonoe il derbyAl San Paolo a partire dalle 18 andrà in scena un inedito spareggio fra le due seconde del nostro campionato. Il Napoli di Gattuso si sta confermando una formazione "da scudetto", ma Osimhen e compagni dovranno darne nuovamente prova contro la "banda De Zerbi" che segna almeno 3 gol a partite e, rispetto agli azzurri, non ha mai perso in questo avvio di campionato.La vera sorpresa di questo inizio di campionato è stata però ladiche dopo i successi contronon vuole fermare la propria corsa e sogna un piazzamento europeo. Il derby, si sa, è però storia a sé, una storia che per l'altra sponda di Genova, quella rossoblù del Genoa rappresenta già il primo spartiacque della stagione. Rientrati tutti i casi di positività, anche il Genoa è alla ricerca della seconda vittoria stagionale.