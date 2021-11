. Invece, ancora una volta, dopo lo Spezia-Milan dello scorso febbraio, ci si è messo in mezzo mister Italiano, che nel frattempo ha cambiato squadra insieme a Saponara, l’ex, indigesto (e ormai non è più una novità) della partita. In una serata così, che ha visto i rossoneri perdere una partita importantissima, per due errori individuali abbastanza grossolani, e prendere un gol da un loro ex giocatore e una doppietta da un meraviglioso attaccante che probabilmente non potranno permettersi di acquistare quest’estate e dovranno vedere o all’estero o con la maglia di una delle tua più acerrime rivali, è difficile trovare delle note positive.Ieri sera, i. Eppure, il pezzo pregiatissimo delle prossime sessioni di mercato, colui che ormai è considerato l’attaccante del futuro,, che poi è anche il suo idolo e una sorta di suo predecessore (ammesso che possa esistere qualcuno che si avvicini a Ibra così tanto da poter essere definito suo erede).ESEMPIO -, colpevole di non essere stato abbastanza reattivo, e quindi mentalmente sul pezzo, con una strigliata che hanno sentito anche fuori dallo stadio.(ed è stato aiutato da un clamoroso errore di importazione di Bonaventura), da fermo, a giro sul secondo palo, superando difensore e portiere, preso in mano la squadra, fatto a sportellate (aiutato molto da Giroud) coi difensori in maglia violache ha riaperto la partita. La Fiorentina poi l’ha richiusa, proprio con Vlahovic, ma appena prima del fischio finale, Ibra ha, dimostrando voglia di incidere anche quando la partita non ha più niente da dire.La chiamano. Praticamente, chi è nato nel ventunesimo secolo (la cosiddetta generazione z) ci è dentro da quando è nato, anno in cui si è trasferito alla Juve: “il resto è storia del calcio”, recita il finale del suo film, uscito al cinema proprio dieci gironi fa. Che un calciatore possa letteralmente dominare un campionato per una decina di anni è una cosa abbastanza consueta. Quello che sta però diventando abbastanza inspiegabile è come si possa farlo a quarant’anni, dopo un infortunio come quello che ha dovuto subire quando era al Manchester United che, a quell’età, avrebbe significato la fine della carriera ad alti livelli per praticamente chiunque. Invece lui, che chiunque non è, si è preso il suo tempo, si è fatto un’esperienza negli Stati Uniti per ritrovare confidenza con il campo e con il suo fisico e poi è tornato in Italia, al Milan, la squadra, delle tre in cui ha militato, che lo ha sempre fatto sentire a casa sua. La chiamano Ibra Supremacy e, se un decennio fa faceva parte della nostra normalità, oggi sta diventando, ogni giorno che passa, qualcosa di sempre più eccezionale.