IL TABELLINO:

Sarebbe ingeneroso, però, attribuire soltanto a lui la colpa di questa prima sconfitta del Milan, punito come un anno fa da una squadra di Italiano, allora lo Spezia, stavolta la Fiorentina. Non sappiamo se come nel campionato scorso il Milan darà l'addio ai sogni di scudetto dopo questa lezione di Italiano. Sappiamo, però, che i rossoneri non perdevano dal 26 aprile quando furono sconfitti 3-0 dalla Lazio e soprattutto sappiamo che mai quest'anno avevano incassato quattro gol e non a caso perché- Anche stavolta, infatti, lo svedese parte titolare davanti al consueto tridente Saelemaekers-Diaz-Leao eSenza Calabria rilevato a destra da Kalulu e soprattutto senza Tomori, sostituito da Gabbia visto che Romagnoli è ancora in panchina, la difesa rossonera si affida soprattutto a Kjaer che si incolla a Vlahovic, mentre Theo Hernandez è confermato a sinistra. Come sempre, invece, la mini-cerniera di centrocampo è composta da Tonali e- Anche la Fiorentina è incompleta, soprattutto in difesa dove Igor e Venuti sostituiscono gli squalificati Milenkovic e Quarta. La vera assenza che fa la differenza, però, è quella del portiere rossonero Maignan, perché la sua riservaSiamo al 15' e il Milan avrebbe tutto il tempo per pareggiare, ma Tonali e due volte Leao fanno fare un figurone a Terracciano che così vince subito il confronto diretto con l'ex portiere viola.- Il Milan ha il merito di schiacciare la Fiorentina nella propria metà campo, ma al momento del dunque manca sempre qualcuno o qualcosa per riequilibrare la partita. Merito della difesa viola in generale e di Igor in particolare, che chiudono tutti gli spazi agli avversari, ma colpa anche di Leao e Ibra che nel primo tempo difetta di precisione. Senza spinta sulle fasce dove si vedono poco o niente Saelemaekers e Theo Hernandez, il Milan si avvia all'intervallo immeritatamente in svantaggio, ma proprio nell'unico minuto di recupero viene punito dal classico gol dell'ex. Non è firmato da Bonaventura, ma da- Anche contro il Verona il Milan era ripartito dallo 0-2 dopo il primo tempo e poi era riuscito a vincere 3-2. Con la speranza di ripetere l'impresa, stavolta in trasferta, dopo 10' minuti Pioli opera in triplo cambio. Fuori Kalulu, Saelemaekers e Diaz, ritornano Florenzi, Giroud e soprattutto Messias soltanto intravisto fin qui. Come non detto, però, perché la Fiorentina approfitta dell'assestamento tattico del Milan, per colpirl- Sembra finita, ma il calcio è bello perché va oltre le previsioni tattiche, come in occasione del primo gol, o di quelle psicologiche. Proprio, con gli inserimenti di Gonzalez e Castrovilli al posto di Callejon e Bonaventura da una parte, di Bennacer e Krunic al posto di Tonali e Leao dall'altra.- Proprio uno degli ultimi arrivati, l'argentino. Ma stavolta non c'è più tempo per il Milan e la festa è tutta della Fiorentina.Fiorentina-Milan 4-3 (primo tempo 2-0)Marcatori: 15’ p.t. Duncan (F), 46’ p.t. Saponara (F), 15’ s.t. Vlahovic (F), 17’ e 22’ s.t. Ibrahimovic (M), 40’ s.t. Vlahovic (F), 49’ s.t. aut. Venuti (M).Assist: 46’ p.t. Vlahovic (F), 15’ s.t. Duncan (F) 22’ s.t. Hernandez (M), 40’ s.t. Gonzalez (F).Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura (s.t. 24’ Castrovilli) Torreira, Duncan (s.t. 46’ Maleh); Callejon (s.t. 24’ Gonzalez), Vlahovic, Saponara. All. Italiano.Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (s.t. 12’ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali (s.t. 29’ Bennacer), Kessié; Saelemaekers (s.t. 12’ Messias), Diaz (s.t. 12’ Giroud), Leao (s.t. 35’ Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli.Arbitro: Guida di Torre Annunziata.Ammoniti: 48’ s.t. Castrovilli (F) e Hernandez (M).