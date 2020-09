Lo vogliono alcune delle principali formazioni europee, tra cui club notoriamente specializzate nell'individuare talenti prima delle altre.di proprietà del Rennes e presenza fissa da anni delle selezioni giovanili francesi. Già questo nutrito elenco di squadre dovrebbe valere come certificato di garanzia sulle qualità del ragazzo, sul quale, secondo L'Equipe.- Con l'avvento del fondo Elliott come proprietario e l'ingresso in società di due figure come. L'arrivo di Rafael Leao nell'estate 2019, i rumors più recenti su Soumaré sempre del Lille o sul centrale del Saint-Etienne Fofana, uniti agli ingaggi di Abanda dal Monaco o Kalulu dal Lione, vanno esattamente in questa direzione., come sarebbe anche un eventuale arrivo di Rutter, il cui contratto scade nel 2021. Un vero peccato per la formazione bretone, che a poco più di 16 anni lo aveva reso il professionista più giovane di sempre nella propria storia, a un solo anno dal suo arrivo dal Vannes.dotato di un buon fisico, ma soprattuttoe cercare costantemente l'uno contro uno, al quale manca ancora un po' di cattiveria per essere pronto da subito per la prima squadra. Le potenzialità ci sono tutte, insomma, ma(come Kalulu). Un aspetto questo che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sfida lanciata dal Milan alle sue concorrenti in giro per l'Europa.